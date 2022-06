Wall Street fecha em alta

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira, sustentada pela busca por boas oportunidades e pela sensação de que, se a economia dos EUA desacelerar, ainda permanecerá bem posicionada.



O Dow Jones ganhou 1,33%; o Nasdaq, 2,69%; e o S&P; 500, 1,84%.



Para Edward Moya, da Oanda, alguns também foram incentivados a se posicionar antes da divulgação do relatório sobre o emprego nos Estados Unidos, amanhã. "Os operadores esperam que o mercado de trabalho desacelere, o que poderia aliviar os temores relacionados à inflação", disse o analista.



O último raio de sol em Wall Street foi o anúncio feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados no acordo OPEP+ de um aumento da produção acima do esperado em julho. "É significativo", comentou Peter McNally, da Third Bridge, uma vez que, "em dois anos, é o primeiro desvio dos aumentos previstos"..