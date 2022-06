Rússia diz esperar que Turquia 'se abstenha' de lançar ofensiva na Síria

A Rússia espera que a Turquia se abstenha de lançar uma ofensiva no norte da Síria, declarou a porta-voz da diplomacia russa, referindo-se às ameaças do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, contra os combatentes curdos.



"Esperamos que Ancara se abstenha de realizar ações que possam levar a uma deterioração perigosa da já difícil situação na Síria", disse Maria Zakharova em um comunicado.



"Uma medida assim, sem um acordo do governo legítimo da República Árabe Síria, constituiria uma violação direta da soberania e integridade territorial" da Síria "e provocaria uma nova escalada de tensões nesse país", observou.



No entanto, "compreendemos as preocupações da Turquia sobre as ameaças à segurança nacional vindas das regiões fronteiriças" com a Síria, acrescentou a porta-voz, considerando que o problema pode ser resolvido "apenas" se o governo sírio enviar soldados nessa área.



O chefe de Estado turco anunciou na semana passada que estava preparando uma nova ofensiva no norte da Síria, contra as Unidades de Proteção Popular (YPG).



A Turquia os acusa de serem afiliados ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que considera uma organização terrorista.



O governo turco espera, ao criar uma zona de amortecimento, separar a Turquia dos territórios controlados pelas YPG, que receberam o apoio dos Estados Unidos durante a luta contra o grupo Estado Islâmico.



Segundo um acordo alcançado com Ancara em outubro de 2019, Moscou - um aliado do regime sírio - prometeu fazer as YPG se retirarem para posições localizadas a pelo menos 30 km da fronteira turca e lançar patrulhas conjuntas com o exército turco.



Na terça-feira, Erdogan enfatizou que a criação da zona de amortecimento é "imperativa".



Um dia depois, após avisar no último fim de semana que a Turquia não esperaria pela "permissão" dos EUA para lançar uma nova ofensiva na Síria, ele reiterou suas ameaças.