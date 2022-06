Suécia anuncia ajuda de 100 milhões de dólares à Ucrânia

A Suécia anunciou um novo pacote de ajuda à Ucrânia totalizando 1 bilhão de coroas (US$ 102 milhões) divididos em ajuda econômica e militar.



"Atualmente, estamos vendo uma nova fase da invasão na qual a Rússia está concentrando suas forças nas regiões leste e sudeste da Ucrânia, e a Ucrânia pediu ajuda em vários campos", disse o ministro da Defesa, Peter Hultqvist, em entrevista coletiva conjunta com o ministro das Finanças, Mikael Damberg.



Damberg disse que a Suécia doará 587 milhões de coroas suecas (US$ 60 milhões) ao fundo militar do banco central ucraniano, 60 milhões de coroas (US$ 6 milhões) ao fundo de ajuda da Otan à Ucrânia e ajuda militar no valor de 262 milhões de coroas (US$ 26,8 milhões).



A Suécia também doará 100 milhões de coroas (US$ 10 milhões) para a segurança civil, por meio de sua própria agência.



A ajuda militar consistirá em mísseis anti-navio (uma versão modificada do sistema de mísseis Hellfire), bem como 5.000 lançadores antitanque, munições e fuzis semiautomáticos.



"Equipamento eficiente para o que a Ucrânia pediu", disse Hultqvist.



A Suécia já apoiou a Ucrânia duas vezes desde o início da invasão em 24 de fevereiro, quebrando sua posição tradicional de não enviar armas a países em guerra.