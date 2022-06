Biden convida presidente argentino a visitar Washington

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou o chefe de Estado da Argentina, Alberto Fernández, a visitar Washington em julho, informou a Casa Branca, a poucos dias de uma Cúpula das Américas marcada por polêmicas.



Fernández conversou por telefone com Biden na quarta-feira durante 25 minutos, informou uma fonte do governo argentino.



Há um mês, Fernández, na qualidade de presidente pro tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), pediu aos organizadores da Cúpula das Américas para evitar "exclusões que impeçam que todas as vozes do hemisfério a dialogar e serem ouvidas".



A Casa Branca não fechou a lista de governantes convidados ao evento, mas na semana passada Kevin O'Reilly, o coordenador da Cúpula, descartou convidar os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e Nicarágua, Daniel Ortega, que Washington considera ilegítimos desde suas reeleições.



Fernández confirmou presença na reunião, mas os presidentes do México, Bolívia, Honduras e do bloco de 14 nações do Caribe ainda não se pronunciaram sobre a participação.



Segundo a Casa Branca, Biden convidou Fernández a fortalecer "o compromisso ativo entre Estados Unidos e Argentina em temas bilaterais, regionais e globais, em particular direitos humanos, insegurança alimentar, mudança climática, energia, inovação tecnológica e cadeias de abastecimento críticas".