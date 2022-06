Forças russas controlam quase 20% do território ucraniano, afirma Zelensky

As forças russas ocupam atualmente "quase 20%" do território ucraniano, ou seja, 125.000 quilômetros quadrados, que incluem a anexada península da Crimeia e o território controlado ao lado dos separatistas pró-Moscou desde 2014, afirmou o presidente Volodymyr Zelensky.



"Hoje, quase 20% de nosso território está controlado pelos ocupantes, ou seja, quase 125.000 quilômetros quadrados", disse o presidente ucraniano em um discurso para o Parlamento de Luxemburgo.



Antes do início da guerra, em 24 de fevereiro, as forças russas controlavam 43.000 km2 na Ucrânia, declarou Zelensky.



Desde 2014, as forças russas ocupavam a península da Crimeia e, ao lado dos separatistas pró-Moscou do leste do país, um terço da bacia de mineração do Donbass.



Os 20% do território ucraniano sob domínio russo superam a superfície de Bélgica, Holanda e Luxemburgo juntos, afirmou Zelensky.



Desde o início da guerra, os russos assumiram o controle de algumas regiões do sul da Ucrânia e avançaram lentamente no Donbass, onde ocuparam Mariupol, no extremo sudeste.



O objetivo é assumir o controle das duas regiões do Donbass: Donetsk e Lugansk, onde los combates não dão trégua.



Na quarta-feira, um negociador russo mencionou a possibilidade de um referendo nos territórios ocupados pelos russos, visando uma anexação. A consulta popular poderia acontecer em julho.



Porém, as forças russas deixaram no fim de março a região de Kiev, onde sofreram baixas importantes, e parcialmente a região de Kharkiv, ao norte do Donbass.