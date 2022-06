As forças russas ocupam atualmente "quase 20%" do território ucraniano, ou seja, 125.000 quilômetros quadrados, que incluem a anexada península da Crimeia e o território controlado pelos separatistas pró-Moscou desde 2014, afirmou o presidente Volodymyr Zelensky.



"Hoje, quase 20% de nosso território está controlado pelos ocupantes, ou seja, quase 125.000 quilômetros quadrados", disse o presidente ucraniano em um discurso para o Parlamento de Luxemburgo.



Antes do início da guerra, em 24 de fevereiro, as forças russas controlavam 43.000 km2 na Ucrânia, declarou Zelensky.