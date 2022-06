Partido republicano Sinn Fein se une às homenagens a Elizabeth II

O partido republicano irlandês Sinn Fein agradeceu a Elizabeth II por seu papel no processo de paz na Irlanda do Norte, algo inimaginável durante a maior parte de seu reinado, que completa 70 anos, informa o jornal Belfast Telegraph.



Em uma carta enviada no mês passado, Michelle O'Neill, uma das líderes do Sinn Fein, destacou "a importante contribuição (da rainha) para a paz e a reconciliação".



O reinado de Elizabeth II foi marcado por três décadas de conflito entre os republicanos, em sua maioria católicos, que queriam a reunificação com a Irlanda, e os unionistas, em sua maioria protestantes, que desejam continuar como parte da coroa.



O conflito deixou quase 3.500 mortos até o acordo da Sexta-Feira Santa em 1998.



Uma carta com este teor do Sinn Fein, ex-braço político do extinto grupo armado IRA, seria inimaginável por muitos anos.



Em 1979, o IRA matou Louis Mountbatten, primo da rainha, em um ataque com uma bomba. No ano passado, o Sinn Fein pediu desculpas pelo assassinato.



Em maio, o partido venceu pela primeira vez os unionistas nas eleições regionais da Irlanda do Norte.



O'Neill deve assumir o cargo de primeira-ministra do governo local, que compartilhará com os unionistas.



Porém, os unionistas se negam a formar um Executivo devido aos controles específicos da província após o Brexit.