Vietnã anuncia 1ª vacina do mundo contra peste suína africana

O Vietnã anunciou, nesta quinta-feira (2), que desenvolveu, em colaboração com pesquisadores americanos, a primeira vacina no mundo a ser aplicada em porcos para combater a peste suína africana.



Na sexta-feira, as autoridades vietnamitas devem anunciar a autorização de comercialização da vacina apenas para o Vietnã.



Hanói também espera poder vender a vacina no exterior para ajudar países onde a epidemia está muito presente.



"A produção da vacina é um momento histórico (...). Também temos a exportação como objetivo", declarou o vice-ministro da Agricultura, Phung Duc Tien, na quarta-feira.



"Sua duração de imunidade é de seis meses", acrescentou Tien.



Inofensiva para os seres humanos, mas devastadora para o gado, a peste suína africana foi detectada pela primeira vez no Vietnã em fevereiro de 2019. Desde então, o país teve de sacrificar milhões de animais.



Até agora, não existia vacina comercializada para prevenir esta doença.



Entre janeiro de 2020 e abril de 2022, mais de 1,1 milhão de casos em suínos foram notificados em 35 países, segundo dados da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).