China libera quase US$ 120 bilhões de créditos para infraestruturas

A China pediu aos bancos públicos para desbloquear o equivalente a quase 120 bilhões de dólares em empréstimos para reforçar a rede de infraestruturas do país, que enfrenta uma desaceleração econômica pelas restrições vinculadas à pandemia.



O país asiático o desenvolveu significativamente suas infraestruturas nas últimas décadas, especialmente no final da década passada, para estimular uma economia então abalada pela crise financeira mundial.



A China investiu 4 trilhões de yuanes (quase US$ 600 bilhões) na economia, inflando sua dívida em alguns casos com projetos inúteis, mas que serviram para sustentar a recuperação econômica mundial.



Desta vez, o valor é mais moderado, de 800 bilhões de yuanes (119,4 bilhões de dólares), segundo o relatório de uma reunião governamental divulgado na quarta-feira pela agência oficial Xinhua.



O encontro foi comandado pelo primeiro-ministro Li Keqiang, que, nas últimas semanas, anunciou mensagens pessimistas sobre a economia nacional.



A Xinhua não explica como os bancos públicos financiarão os empréstimos.



Para limitar o endividamento, Pequim agora reluta em aumentar os gastos para respaldar a economia e, por este motivo, solicita aos bancos públicos "medidas de estímulo", afirma o analista Ting Lu, do banco Nomura.



Enfrentando uma onda da epidemia há meses, a China aplica a estratégia "covid zero" para tentar erradicar os contágios em seu território com duras restrições e confinamentos, como o aplicado recentemente em Xangai.



Defendida insistentemente pelo presidente Xi Jinping, esta política sanitária tem fortes consequências para a economia, com o fechamento de estabelecimentos comerciais, fábricas funcionando de maneira parcial e problemas nas redes de abastecimento.



A desaceleração econômica compromete a meta de crescimento de cerca de 5,5% estabelecida por Pequim para este ano politicamente sensível, que deve consolidar Xi como líder do Partido Comunista da China no segundo semestre.



Na semana passada, o primeiro-ministro admitiu que a segunda maior economia do mundo enfrentava em certa medida dificuldades "maiores" do que no início da pandemia.



Na quarta-feira, Li Keqiang também pediu às províncias que publiquem dados econômicos "reais", depois que várias autoridades locais foram acusadas por supostas "falsificações".



