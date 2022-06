Palestino morre em confrontos com o exército israelense na Cisjordânia

Um palestino morreu nesta quinta-feira em uma ação das forças de segurança israelenses em um campo de refugiados perto de Belém, na Cisjordânia ocupada, informou o ministério palestino da Saúde em um comunicado.



Ayman Muhaisen, de 29 anos, morreu no campo de refugiados de Dheisheh, perto de Belém, informaram as autoridades palestinas. O exército israelense, procurado pela AFP, não comentou a informação até o momento.



De acordo com o ministério, este é o segundo palestino morto em 24 horas em operações israelenses na Cisjordânia.



Fontes das forças de segurança palestinas afirmaram que, na madrugada de quarta-feira para quinta-feira, o exército israelense destruiu a casa do autor do ataque que deixou cinco mortos na localidade de Bnei Brak, em Israel, em 29 de março.



A operação provocou violentos confrontos na área de Yabad, uma localidade vizinha de Jenin, no norte da Cisjordânia.



Nos confrontos, seis palestinos ficaram feridos e um deles faleceu no hospital, segundo o ministério da Saúde.