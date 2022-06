Corrida contra o tempo para resgatar 14 mineiros presos na Colômbia

Organizações de resgate correm contra o tempo nesta quarta-feira (1) no resgate de 14 operários presos desde segunda-feira em uma mina de carvão do município colombiano de Zulia (nordeste), após uma explosão provocada pelo acúmulo de gases.



"Avançamos 70% em termos de distância do ponto onde se presume que estavam os trabalhadores", disse à AFP Catalina Gheorghe, que lidera a operação de buscas da estatal Agência Nacional de Mineração (ANM).



Quase 50 socorristas tentam descer cerca de 200 metros debaixo da terra para encontrar os mineiros que ficaram presos. Gheorghe avalia que vão chegar "amanhã, tomara que de madrugada".



"Estamos buscando pessoas com a esperança de que estejam vivas. Mas foi uma explosão muito forte na qual houve altas temperaturas, pressões muito altas e elevadas concentrações de monóxido de carbono", detalhou a encarregada do resgate.



As causas do acidente ainda são investigadas, mas "o que podemos deduzir inicialmente é que uma concentração de metano no interior da mina provocou a explosão, um incêndio posterior e um desmoronamento", explicou à AFP Jhon Olivares, secretário de minas de Norte de Santander, departamento (estado) fronteiriço com a Venezuela onde fica El Zulia.



Um dos trabalhadores que estava fora do buraco na hora do acidente morreu nesta quarta-feira com queimaduras graves.



A vítima era a pessoa encarregada de puxar os vagões que vêm do interior carregados de carvão.



"A explosão e as chamas da entrada da mina" chegaram até a torre externa, explicou Olivares.



A angústia entre os familiares e amigos das pessoas presas, que esperam junto de um riacho próximo do local da explosão.



Segundo Olivares, a mina "contava com as permissões para operar", apesar de seus trabalhos terem sido suspensos em 27 de março de 2021 por outro acidente que a manteve fechada até maio deste ano.



A reabertura "é uma das interrogações que teremos que fazer à Agência Nacional de Mineração uma vez que terminemos esta etapa de salvamento", assegurou o funcionário do departamento.



A Colômbia registrou no ano passado 148 mortes em acidentes mineiros. O petróleo e o minério são os principais produtos de exportação do país.