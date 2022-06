O ator Johnny Depp disse que o júri lhe "devolveu a vida" ao decidir a seu favor no julgamento por difamação contra sua ex-esposa Amber Heard.



"Depois de seis anos, o júri me devolveu a vida. Estou realmente comovido", declarou o astro de 58 anos no Instagram.



Heard deverá pagar a Depp, ausente durante a leitura do veredicto, uma indenização de 15 milhões de dólares por danos, enquanto ele deverá pagar à atriz 2 milhões.