Boric anuncia plano de desenvolvimento ferroviário no Chile

"O Chile merece recuperar sua tradição ferroviária", disse nesta quarta-feira (1º) o presidente Gabriel Boric durante sua primeira audiência perante o Congresso desde que assumiu o poder há dois meses e meio, projetando triplicar o número de passageiros até 2026.



De acordo com o presidente, seu projeto de desenvolvimento ferroviário recupera "o anseio transversal histórico de milhões de pessoas, para possibilitar uma ampla rede de trens no Chile".



Boric destacou este ponto em sua proposta de transporte e conectividade para o país de 4,5 mil quilômetros de extensão de norte a sul, que conta hoje com apenas algumas centenas de quilômetros de rede ferroviária.



O transporte no Chile se dá principalmente por meio de longas rodovias que percorrem quase a totalidade do país ou, no caso das cargas em especial, por via marítima entre seus portos.



"Este plano contempla a implantação de serviços de passageiros urbanos e suburbanos, e o avanço gradual na construção de serviços inter-regionais de passageiros em média e longa distância. Também contempla uma nova infraestrutura para serviços de carga e eleva o padrão de qualidade em suas operações atuais", explicou Boric.



O presidente afirmou que o objetivo é triplicar os atuais 50 milhões de passageiros que utilizam o trem como meio de transporte em 2019, chegando a 150 milhões em 2026.



Embora não tenha se aprofundado nos detalhes dos diferentes projetos, que estarão disponíveis na página do governo na internet, Boric apontou que já começaram a trabalhar no projeto de uma linha férrea entre Santiago e Valparaíso. O percurso é um dos mais frequentados pelos milhões de habitantes da capital e da cidade portuária, as áreas urbanas mais povoadas do Chile.