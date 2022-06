O ator Johnny Depp difamou, através de seu advogado, sua ex-esposa, Amber Heard, concluiu nesta quarta-feira (1) o júri de um tribunal americano que outorgou à atriz 2 milhões de dólares a título de perdas e danos.



Os sete membros do júri consideraram que o advogado de Depp, Adam Waldman, fez comentários difamatórios quando qualificou as acusações de assédio sexual de Heard como uma "montagem" no jornal Daily Mail em 2020.



