Rússia não pagou juros devidos por uma dívida, diz comitê de credores

A Rússia não pagou os juros de uma dívida - observou um comitê de credores da Associação Internacional de Swaps e Derivados (ISDA, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (1º), aproximando Moscou, ainda mais, do "default".



Os detentores de títulos russos disseram ao comitê que não receberam US$ 1,9 milhão em juros pelo atraso no pagamento de uma amortização de bônus. Isso equivale a um "não pagamento" e, portanto, a um incidente de crédito, de acordo com uma decisão da comissão publicada on-line.



O anúncio de inadimplência, se não for feito pelo Estado em questão, geralmente vem de uma agência de classificação após um período de carência de 30 dias.



Mas no caso da Rússia, as três principais agências mundiais pararam de avaliar a dívida estatal e corporativa do país para cumprir as sanções europeias.



A Rússia tem cada vez mais dificuldades para lidar com suas dívidas com credores devido às sanções financeiras impostas pelos países ocidentais após a invasão da Ucrânia.



A última sanção imposta foi a proibição do Tesouro americano de que Moscou pague suas dívidas em dólares.



A Rússia "pagou as quantias que deveria pagar dentro do prazo acordado, mas esqueceu, intencionalmente ou não, de adicionar os juros pelo atraso no pagamento", disse à AFP Eric Dor, diretor de estudos econômicos da Escola de Administração IESEG, o que explicaria o baixo valor de 1,9 milhão de dólares.