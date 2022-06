A Rússia não pagou os juros de uma dívida - observou um comitê de credores da Associação Internacional de Swaps e Derivados (ISDA, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (1º), aproximando Moscou, ainda mais, do "default".



Os detentores de títulos russos disseram ao comitê que não receberam US$ 1,9 milhão em juros pelo atraso no pagamento de uma amortização de bônus. Isso equivale a um "não pagamento" e, portanto, a um incidente de crédito, de acordo com uma decisão da comissão publicada on-line.