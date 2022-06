Terremoto de 6,1 graus deixa quatro mortos no sudoeste da China

Ao menos quatro pessoas morreram e 14 ficaram feridas em um terremoto de 6,1 graus de magnitude, seguido de um forte tremor secundário, na província de Sichuan, sudoeste da China, informou a imprensa estatal.



Vídeos publicados na internet por mídias locais mostram lustres balançando, vários veículos atingidos por rochas que se desprenderam de uma falésia ou ainda tetos que desabaram.



O terremoto, medido a 17 quilômetros de profundidade, atingiu Lushan, cerca de 100 km a oeste da capital provincial Chengdu, às 17h00 (6h00 de Brasília), segundo o Centro de Redes Sísmicas da China (CENC).



Trata-se de uma zona rural montanhosa e habitada.



O terremoto no município de Lushan foi seguido três minutos depois por outro de 4,5 graus no município vizinho de Baoxing, informou o CENC.



O balanço mais recente registra "quatro mortos e 14 feridos", que foram "encaminhados a hospitais" da região, informou o canal público CCTV.



Quase 4.500 médicos, bombeiros, militares, socorristas e policiais foram mobilizados para operações de busca e resgate, atendimentos aos feridos, liberação das vias e transporte de moradores para um local seguro.



O tremor foi sentido em várias cidades da província, incluindo Chengdu, segundo comentários de internautas na rede social Weibo.



"Eu corri os seis andares do meu escritório a toda velocidade. Tenho a impressão que esse terremoto foi muito forte!", disse um internauta.



Edifícios foram danificados na área do epicentro, mas as autoridades não estão cientes de nenhum desabamento até agora, disseram os bombeiros de Sichuan no Weibo.



Imagens transmitidas pela CCTV, tiradas de uma câmera de vigilância instalada em uma sala de aula, mostram os alunos se refugiando debaixo das mesas.



O chefe do Partido Comunista Chinês (PCC) em um vilarejo perto do epicentro, entrevistado pelo veículo provincial Hongxing Xinwen, declarou que o sinal telefônico foi severamente interrompido após o terremoto.



O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS) calculou a magnitude do terremoto em 5,9 graus, com epicentro a 10 km de profundidade.



Sichuan, uma região montanhosa e conhecida mundialmente por suas reservas de pandas, é atingida várias vezes por mês por terremotos de intensidades variadas.



Em setembro passado, três pessoas morreram nesta província durante um terremoto e pelo menos 10.000 pessoas foram deslocadas.



Em maio de 2008, um terremoto de 7,9 graus deixou 87.000 mortos ou desaparecidos em Sichuan.



