Chefe da ONU pede ação para amenizar 'crise alimentar'

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta quarta-feira (1º) uma ação rápida e decisiva para garantir um "fluxo constante de alimentos", devido às consequências da guerra na Ucrânia nos mercados mundiais.



Em uma intervenção em Estocolmo, Guterres declarou que "a guerra deve terminar agora", condenando a invasão russa da Ucrânia como "uma violação de sua integridade territorial e da Carta da ONU".



"Está causando imenso sofrimento, destruição e devastação do país, mas também inflama uma crise global tridimensional em matéria de alimentos, energia e finanças que atingindo as pessoas, os países e as economias mais vulneráveis", disse o diplomata português, em uma coletiva de imprensa.



Guterres ressaltou a necessidade de se adotar "uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos e de energia", incluindo "a suspensão das restrições à exportação, a alocação de excedentes e reservas para populações vulneráveis e que se aborde o aumento dos preços dos alimentos".



Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% da oferta mundial de trigo.