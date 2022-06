As celebrações do 'jubileu de platina' de Elizabeth II em números

Com mais de 200.000 eventos planejados, milhões de participantes e um bilhão de telespectadores, os britânicos se preparam para celebrar, com grande pompa, de quinta-feira a domingo, os 70 anos de reinado de Elizabeth II.



- Mais de 1.500 militares -



Para iniciar os festejos, mais de 1.500 militares, 400 músicos e 250 cavalos desfilarão na quinta-feira (2) pelo centro de Londres, entre o Palácio de Buckingham e a praça da Horse Guards Parade, para o tradicional "Trooping the Colour", ou "Desfile do Estandarte", que marca anualmente o aniversário oficial da soberana.



O desfile foi cancelado em 2020 e em 2021, devido à pandemia da covid-19.



- 70 aviões -



Setenta aviões da Força Aérea, incluindo a patrulha acrobática Red Arrows, sobrevoarão o Palácio de Buckingham durante seis minutos, na quinta-feira, para encerrar o desfile militar, ao mesmo tempo em que os principais integrantes da família real aparecerão na sacada.



O número exato de aeronaves dependerá da meteorologia e dos possíveis compromissos operacionais, informou o Ministério britânico da Defesa.



- 124 tiros -



Ao meio-dia de quinta-feira, serão disparadas salvas de canhão em Londres e em todo Reino Unido, assim como a partir dos navios da Marinha real em alto-mar.



Como a celebração oficial de aniversário de Elizabeth II - nascida em 21 de abril - coincide com a de sua coroação em 2 de junho de 1953, uma salva dupla de 124 tiros de canhão será disparada da Torre de Londres. Outros 82 serão disparados do Hyde Park, perto do Palácio de Buckingham.



- 2.800 iluminações -



Mais de 2.800 sinalizadores serão acesos na noite de quinta-feira em todo Reino Unido, assim como nas ilhas do Canal da Mancha, na ilha de Man e nos territórios britânicos de ultramar.



Homenagens similares acontecerão nas 54 capitais da Commonwealth - de Tonga e Samoa, no Pacífico Sul, a Belize, no Caribe. As pontes sobre o rio Tâmisa em Londres serão iluminadas, assim como a emblemática Torre BT da capital e várias catedrais da Inglaterra.



- 16,5 toneladas -



Na sexta-feira (3), acontecerá uma missa de ação de graças na catedral de St. Paul de Londres, cujo grande sino, o maior do país, com 16,5 toneladas, será tocado em um ato muito raro.



- 5.000 "trabalhadores essenciais" -



No sábado, quase 22.000 pessoas - incluindo 5.000 trabalhadores de setores "essenciais" durante a pandemia - estão convidados para um grande show diante do Palácio de Buckingham organizado pela emissora pública de rádio e televisão BBC.



Entre os principais nomes do evento estão Adam Lambert, a estrela americana Diana Ross, Alicia Keys, Nile Rodgers e o tenor italiano Andrea Bocelli.



- 10.000 artistas, 1 bilhão de espectadores -



No domingo, outro grande desfile prestará homenagem à monarca e à diversidade do povo britânico. Reunirá 10.000 artistas e voluntários.



Contando todas as formas de transmissão no mundo, o espetáculo deve ser assistido por um bilhão de pessoas, segundo os organizadores.



- Piqueniques -



Quase 200.000 atos estão previstos localmente, de exibições a festas de rua e, sobretudo, dezenas de milhares de refeições festivas ao ar livre que devem reunir 10 milhões de pessoas.



Entre os participantes, estarão membros da família real, como o príncipe Charles e sua esposa, Camilla, que devem comparecer ao estádio de críquete The Oval, no sul de Londres.



Um dos almoços, na cidade de Windsor, onde fica o castelo em que a rainha mora atualmente, tentará bater o recorde mundial de mesa mais longa.



Também estão previstos mais de 600 almoços em países da Commonwealth e em outros locais do mundo, como Canadá, Brasil e Nova Zelândia.