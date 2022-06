Sobe para 11 número de mortos na passagem do furacão Agatha no México

Pelo menos 11 pessoas morreram e 33 estão desaparecidas após a passagem do furacão Agatha pelo México, informou nesta quarta-feira (1º) o governo de Oaxaca (sul), após confirmar mais uma morte nas últimas horas.



"São 33 desaparecidos e 11 mortos (...) basicamente na zona alta do litoral", disse o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, em videochamada durante a conferência presidencial diária.



Agatha, o primeiro furacão da temporada no Pacífico, atingiu a costa mexicana na tarde de segunda-feira nas proximidades de Puerto Ángel, deixando inicialmente apenas danos materiais, mas desencadeando chuvas intensas.



"Abraço os familiares daqueles que perderam a vida, desejo que encontremos os desaparecidos quando todas as comunidades puderem ser alcançadas, estaremos nessa busca", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador.



As vítimas foram reportadas em comunidades onde os rios transbordaram e onde ocorreram deslizamentos de terra, explicou Murat, que na terça-feira à noite deu um balanço de 10 mortos e 20 desaparecidos.



As autoridades de Oaxaca e estados vizinhos permanecem em alerta diante das chuvas persistentes.



Todos os anos, o México sofre com ciclones tropicais nas costas do Pacífico e do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.