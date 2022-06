O Kremlin acusou nesta quarta-feira o governo dos Estados Unidos de "jogar lenha na fogueira" após o anúncio da entrega de mísseis americanos à Ucrânia, para responder à ofensiva russa.



"Nós acreditamos que os Estados Unidos jogam lenha na fogueira de maneira deliberada (...) As entregas (de armas) não encorajam as autoridades ucranianas a retomar as negociações de paz", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.