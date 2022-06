As exportações de gás russo para os países de fora do ex-bloco soviético registraram queda de 27,6% entre janeiro e maio de 2022 na comparação com o mesmo período de 2021, em um momento de crise entre Europa e Moscou devido à ofensiva contra a Ucrânia, anunciou a empresa Gazprom.



"As exportações para os países estrangeiros distantes (aqueles fora da Comunidade de Estados Independentes, que reúne vários países da ex-União Soviética) alcançaram 61 bilhões de metros cúbicos, ou seja, 27,6% menos do que no mesmo período de 2021", afirmou o grupo russo.