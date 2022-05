EUA elogiam embargo petroleiro da UE e pedem esforços de longo prazo

Os Estados Unidos elogiaram nesta terça-feira a decisão da União Europeia (UE) de reduzir as importações de petróleo russo, e pediram esforços de longo prazo para diminuir ainda mais a dependência de Moscou.



"Aplaudimos os passos de nossos aliados e parceiros europeus para reduzir sua dependência do petróleo e gás natural russos", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Ele enfatizou que havia "amplo apoio" entre os aliados dos EUA para "cortar a força da máquina de guerra russa, e esse é o mercado de energia da Rússia".



"A UE deu um passo importante nesse caminho a curto prazo, mas também há um trajeto de mais longo prazo, que tem menos a ver com o dia a dia e mais com as tendências ao longo do tempo e a necessidade mais ampla de diminuir nossa dependência da energia russa", enfatizou.



Price argumentou que a decisão europeia vai ao encontro dos objetivos do presidente americano, Joe Biden, de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, para combater as mudanças climáticas.



Líderes da UE concordaram ontem em proibir mais de dois terços das importações de petróleo russo, medida mais dura tomada pelo bloco até agora em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.