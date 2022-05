Canadá inclui suposta amante de Putin e bancos russos em lista de sanções

O Canadá incluiu nesta terça-feira (31) a suposta namorada do presidente da Rússia, Vladimir Putin, 21 funcionários do governo russo e quatro instituições financeiras em sua lista crescente de sanções pela invasão russa da Ucrânia.



"Estamos visando os bancos, os oligarcas próximos do regime de Putin e sua, não sei como dizer, sua companheira", disse a ministra de Relações Exteriores canadense, Melanie Joly, aos jornalistas em Ottawa, ao se referir à ex-ginasta Alina Kabaeva.



Os alvos das sanções, que além de Kabaeva incluem o Banco Agrícola Russo, o Investtradebank e duas empresas de gestão de fundos, podem ter seus ativos sob jurisdição canadense congelados, e também estão proibidos de entrar no país.



Putin negou possuir uma relação amorosa com Kabaeva quando os meios de comunicação revelaram essa informação pela primeira vez em 2008.



Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, o Canadá impôs sanções a mais de 1.050 pessoas e entidades de Rússia e Belarus.