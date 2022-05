Rússia controla 'a maior parte' da cidade ucraniana de Severodonetsk

"A maior parte" de Severodonetsk, cidade-chave no leste da Ucrânia onde ocorrem intensos combates, está sob controle do exército russo, anunciou nesta terça-feira (31) o governador da região de Luhansk, Serhiy Haiday.



"Infelizmente, hoje [terça-feira] os soldados russos controlam a maior parte da cidade", indicou Haiday em declarações a um canal de televisão ucraniano, no qual lamentou "a destruição de 90%" da cidade.



"Os combates acontecem no centro da cidade", acrescentou Haiday, que detalhou que "não há nenhuma possibilidade de sair de Severodonetsk".



Com este anúncio, o governador confirma que o exército russo está avançando em seu objetivo de assumir o controle de Severodonetsk.



Embora a situação esteja cada vez mais complicada para as tropas ucranianas, "nossos soldados não estão cercados", disse Haiday.



"Todas as infraestruturas críticas estão totalmente destruídas" e "60% do parque habitacional não poderá ser restaurado", lamentou o governador de Luhansk.



Haiday também informou nesta terça-feira à tarde que "um ataque aéreo" das forças russas "atingiu um tanque com ácido nítrico em uma indústria química".



Severodonetsk é a última cidade importante da região de Luhansk que ainda não está sob controle russo.