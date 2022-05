"A maior parte" de Severodonetsk, cidade-chave no leste da Ucrânia onde ocorrem intensos combates, está sob controle do exército russo, anunciou nesta terça-feira (31) o governador da região de Luhansk, Serguei Gaidai.



"Infelizmente, hoje (terça-feira) os soldados russos controlam a maior parte da cidade", indicou Gaidai em declarações a um canal de televisão ucraniano, no qual lamentou "uma destruição de 90%" da cidade.