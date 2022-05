Sobe para 36 o número de mortos por desabamento de prédio no Irã

O balanço de vítimas do desabamento de um prédio no sudoeste do Irã subiu nesta terça-feira (31) para 36 mortos, segundo as autoridades locais.



Em 23 de maio, o prédio em construção Metropol desabou em uma rua muito frequentada em Abadan, uma das principais cidades da província de Khuzestan (sudoeste).



"Graças aos esforços das equipes de resgate, encontramos entre os escombros uma 36ª vítima", indicou o governador desta cidade, Ehsan Abbaspur, citado pela agência de notícias oficial Irna, após ter informado durante a manhã um outro balanço com 34 mortos.



Esta é uma das catástrofes mais mortais deste tipo há anos neste país.



Na sexta-feira, centenas de pessoas protestaram pelas cidades de Khuzestan em luto pelas vítimas e para pedir ações contra os responsáveis pelo ocorrido, segundo a mídia local.



No domingo, centenas de pessoas reunidas em Abadan para uma cerimônia de homenagem voltaram a exigir ações legais contra os supostos culpados pelo incidente.



A Justiça regional informou a detenção de 13 pessoas, incluindo o prefeito de Abadan e dois antecessores no cargo, acusados como "responsáveis" do drama.