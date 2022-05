Um "tanque de ácido nítrico" de uma fábrica de produtos químicos em Severodonetsk, no leste da Ucrânia, foi atingido nesta terça-feira por um ataque russo, anunciou o governador regional, Sergii Gaïdaï, que pediu aos moradores que não saiam dos abrigos antiaéreos.



"Não saiam dos abrigos" e "preparem máscaras faciais", escreveu o governador no Telegram, lembrando que o ácido nítrico pode, em particular, causar danos aos pulmões e perda de visão.