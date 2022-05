A União Europeia (UE) concordou em excluir o principal banco russo, o Sberbank, do sistema financeiro internacional SWIFT como parte de seu sexto pacote de sanções contra Moscou, anunciaram nesta segunda-feira (30) dirigentes europeus reunidos em Bruxelas.



"Este pacote de sanções inclui medidas contundentes como a retirada do maior banco russo, Sberbank, do SWIFT", declarou Charles Michel, presidente do Conselho Europeu. Até agora, sete bancos russos foram excluídos do SWIFT, uma plataforma que permite fazer transações, como transferências de recursos entre bancos.