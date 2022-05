Pacífico mexicano se declara em alerta para furacão Agatha

A costa sul do Pacífico mexicano se declarou em alerta nesta segunda-feira (30) diante da proximidade do furacão Agatha, de categoria 2, que estima-se que toque solo nas próximas horas em Oaxaca (sul).



Segundo boletim das 12h00 (horário de Brasília) do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), o fenômeno se localizava a 80 quilômetros de Puerto Ángel com ventos sustentados de 175 e avançava em direção ao nordeste a 13 sendo um ciclone 2 na escala Saffir Simpson (de 5).



"Esperam-se poucas mudanças na força de seus ventos antes que alcance a costa de Oaxaca. Deve perder força rapidamente depois de tocar solo e se dissipar na tarde de terça", detalhou o NHC.



Primeiro furacão da temporada no Pacífico, Agatha ganhou força rapidamente pelas altas temperaturas do mar no Pacífico sul mexicano e as previsões iniciais não descartam que chegue à categoria 3.



"Atingiria nesta tarde-noite as costas de Oaxaca como furacão categoria 2. É uma ameaça para o estado (...), se estabeleceu o alerta amarelo (perigo médio)", alertou a Proteção Civil desse estado em suas redes sociais.



As praias da costa de Oaxaca pareciam nubladas e com mar agitado na manhã desta segunda-feira, enquanto os moradores estocavam água e comida e protegiam casas e empresas. Aulas e atividades não essenciais foram suspensas na área que deve ser afetada.



"Os abrigos já estão abertos, as pessoas já estão chegando (...), estamos em um ponto vermelho, está chegando e está chegando forte", alertou à AFP Roberto Castillo, da Proteção Civil de Huatulco.



O governo de Oaxaca instalou 203 abrigos temporários com capacidade para acomodar 26.800 pessoas e hotéis foram montados para receber turistas.



Foram identificados 5.240 visitantes nacionais e estrangeiros na área de risco em Oaxaca, que abriga locais turísticos como Puerto Escondido e Huatulco, populares entre turistas europeus e americanos que gostam de surfar.