Presidente chinês recebe em Pequim o futuro líder de Hong Kong

O presidente da China, Xi Jinping, recebeu em Pequim o futuro líder de Hong Kong, John Lee, e expressou a plena confiança do governo central, de acordo com a imprensa estatal.



"Acredito que a administração do novo governo trará definitivamente uma nova atmosfera e será um novo capítulo no desenvolvimento de Hong Kong", declarou Xi, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.



Lee, de 64 anos e ex-comandante de Segurança do território da ex-colônia britânica, viajou no sábado para receber a bênção do governo central enquanto se se prepara para assumir o cargo.



Como responsável por supervisionar a repressão ao movimento pró-democracia de 2019 em Hong Kong, ele foi escolhido no início de maio como novo chefe do Executivo por um pequeno comitê leal a China.



Ele foi o único candidato na disputa e recebeu 99% dos votos, depois que a China modificou em 2021 o sistema eleitoral de Hong Kong para impedir a participação de candidatos considerados não patriotas.



De acordo com a agência Xinhua, Xi afirmou que Lee tem "a coragem para assumir a responsabilidade" e "fez contribuições para proteger a segurança nacional e a prosperidade e estabilidade de Hong Kong".



"O governo central o apoia por completo e confia totalmente em você", disse Xi.