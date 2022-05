Ministra francesa das Relações Exteriores visita a Ucrânia

A nova ministra francesa das Relações Exteriores, Catherine Colonna, visitou nesta segunda-feira a localidade de Bucha, nas proximidades de Kiev, a área onde aconteceram massacres de civis que as autoridades ucranianas atribuem às tropas russas.



Após a saída dos soldados russos da cidade no fim de março e da descoberta de centenas de cadáveres de civis ucranianos, Bucha virou o símbolo dos crimes de guerra atribuídos à Rússia pela Ucrânia.



"Isto não deve acontecer, não deve voltar a acontecer", disse a chefe da diplomacia francesa após visitar uma igreja ortodoxa que exibe fotografias dos massacres.



"A França está a seu lado, com seus amigos, seus aliados, e fará todo o possível para que a paz retorne à Ucrânia", acrescentou.



A ministra também falou da contribuição da França para a investigação dos supostos crimes de guerra. Paris enviou agentes ao local para estabelecer um procedimento de análise e identificação dos cadáveres ao lado dos investigadores ucranianos.



Colonna é a principal autoridade francesa a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.



A ministra deve se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky e seu colega ucraniano Dmytro Kuleba "para discutir em particular sobre o bloqueio das exportações de cereais e oleaginosas da Ucrânia, que representa riscos reais de insegurança alimentar", afirma um comunicado divulgado pelo ministério francês.