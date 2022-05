Avião com 22 pessoas a bordo desaparece em montanhas no Nepal

(foto: PRAKASH MATHEMA / AFP)

Um avião com 22 pessoas a bordo desapareceu neste domingo (29) numa zona montanhosa do Nepal, anunciou a companhia aérea Tara Air, explicando que as condições meteorológicas complicadas dificultam as buscas."Um voo doméstico com destino a Jomsom que decolou em Pokhara (centro-oeste) perdeu contato", disse à AFP Sudarshan Bartaula, porta-voz da Tara Air.O avião, um Twin Otter transportando 19 passageiros - incluindo dois alemães e quatro indianos - e três tripulantes, havia decolado de Pokhara no domingo às 9h55, horário local, mas o contato foi perdido cerca de 15 minutos depois.A última localização conhecida do avião foi na altura de uma área perto de Ghorepani, uma cidade localizada a 2.874 metros acima do nível do mar, segundo as autoridades aéreas.A Autoridade de Aviação Civil indicou que, além de helicópteros, militares, policiais e membros da Associação de Resgate do Himalaia foram mobilizados para operações de busca."Neste momento não podemos dizer exatamente onde está o avião e em que condições. Não houve relatos de moradores locais sobre um grande incêndio ou outras indicações", disse Dev Raj Subedi, porta-voz do aeroporto de Pokhara."As operações de busca são prejudicadas pelo mau tempo. Três helicópteros tiveram que retornar e agora um helicóptero do exército está tentando chegar à área", disse à AFP, quando a luz do dia começou a diminuir na área.Jomsom é um destino popular para trekkers no Himalaia, a cerca de 20 minutos de voo de Pokhara, que fica a 200 quilômetros a oeste de Katmandu.O transporte aéreo no Nepal cresceu muito nos últimos anos, graças ao grande número de turistas, grande parte deles amantes da montanha, e também ao comércio em lugares remotos que não podem ser acessados de outra forma.Mas este pobre país do Himalaia tem um histórico de segurança sombrio devido a pilotos mal treinados e problemas de manutenção de aeronaves.A União Europeia proibiu todas as companhias aéreas nepalesas de acessar seu espaço aéreo por razões de segurança. O país também tem trilhas muito perigosas, localizadas entre montanhas cobertas de neve.Em março de 2018, um avião da empresa de Bangladesh US-Bangla Airlines caiu perto do aeroporto de Katmandu, matando 51 pessoas. O acidente mais dramático ocorreu em 1992, quando 167 pessoas perderam a vida quando um avião da Pakistan International Airlines caiu perto do aeroporto de Katmandu. Dois meses antes, um avião da Thai Airways havia caído nessa mesma área, matando 113 pessoas.