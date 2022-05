Bachelet afirma que visita à China 'não foi investigação' e que autoridades não supervisionaram suas reuniões

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet, disse neste sábado (28) que sua visita à China não foi "uma investigação" e que suas reuniões na região de Xinjiang, onde Pequim é acusada de reprimir minorias, não foram supervisionadas pelas autoridades.



Bachelet também assegurou, em entrevista coletiva, que ouviu aqueles que a recriminaram por sua falta de crítica ao governo chinês e assegurou que falou "francamente" com os líderes comunistas.



Pequim é acusada de manter um milhão de uigures e outras pessoas de minorias muçulmanas em centros de detenção em Xinjiang (noroeste), esterilizar mulheres e forçar esses cidadãos a realizar trabalhos forçados.



A ex-presidente chilena de 70 anos chegou a Xinjiang na terça-feira, a primeira visita de um alto funcionário de direitos humanos da ONU em 17 anos. Seus colaboradores afirmaram que ela iria visitar as cidades de Urumqi, capital regional, e Kashgar.



Ao final de sua visita, em entrevista coletiva telemática, Bachelet exortou a China a evitar "medidas arbitrárias" na campanha "antiterrorista" que as autoridades promovem na região de Xinjiang (noroeste).



A responsável assegurou que as autoridades desta região chinesa garantiram o "desmantelamento" da rede de "centros de formação profissional", que as organizações humanitárias qualificam como campos de reeducação forçada.



Bachelet também explicou que levantou a questão da separação da família uigur durante suas reuniões com as autoridades de Xinjiang.



"Estamos cientes do número de pessoas que procuram notícias de seus entes queridos. Esta e outras questões foram levantadas com as autoridades", disse.



Bachelet considerou sua visita uma oportunidade para falar "francamente" com as autoridades chinesas, bem como com grupos da sociedade civil e acadêmicos



Os Estados Unidos e parlamentos de outros países ocidentais denunciaram um "genocídio", acusações negadas com veemência pela China, que garante que trata-se de centros de formação profissional para manter a população afastada do separatismo e do islamismo extremo.



A viagem da funcionária da ONU atraiu críticas de grupos de direitos humanos e uigures no exterior.



Após uma reunião por vídeo que Bachelet teve com o presidente Xi Jinping, a mídia estatal sugeriu que ela apoiava a visão da China sobre os direitos humanos. Mas seu escritório esclareceu que seus comentários não continham um endosso direto ao histórico da China em direitos humanos.