Estudantes manifestam-se no Chile por melhorias no sistema de ensino

Mil estudantes do ensino fundamental participaram nesta sexta-feira de uma passeata na capital chilena para exigir melhorias no sistema de ensino. Durante a manifestação, manifestantes encapuzados incendiaram um ônibus.



Os estudantes se reuniram na Avenida Alameda, principal artéria de Santiago, vestidos com seus uniformes escolares e mochilas, e manifestaram queixas contra o ensino público, alvo de críticas nas últimas décadas no Chile. Os estudantes reclamam da má alimentação e da infraestrutura ruim das escolas públicas.



O governo do presidente Gabriel Boric, ex-líder estudantil, que prometeu melhorias nas instituições públicas de ensino, recebeu os estudantes para ouvir suas demandas.



Durante a marcha, que ocorreu em grande parte de forma pacífica, houve um episódio de violência, quando um grupo de encapuzados se afastou para parar um ônibus, removeu à força o motorista e os passageiros, quebrou janelas do veículo e ateou fogo ao mesmo. A polícia controlou o fogo e forças especiais reprimiram alguns estudantes.



Esse foi o terceiro ônibus incendiado durante um protesto estudantil nesta semana. Os alunos protagonizaram uma dezena de manifestações exigindo melhorias no sistema de ensino desde que Boric, 36, assumiu o cargo, em 11 de março.