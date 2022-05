Exército israelense mata um adolescente palestino na Cisjordânia

O exército israelense matou um adolescente palestino de 15 anos perto de Belém, no sul da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino.



Mohamed Ghuneim, gravemente ferido a bala nas costas e no pescoço, morreu no hospital, disse o Ministério em um comunicado.



Procurado pela AFP, o exército israelense disse que "os suspeitos lançaram pedras e coquetéis molotov" contra seus soldados durante uma patrulha de rotina no distrito de Al-Khader, ao sul de Belém.



"Os soldados responderam com balas reais" que atingiram um "suspeito", afirmou o exército, acrescentando que as tropas prestaram primeiros socorros ao indivíduo ferido antes de levá-lo ao Crescente Vermelho.



Desde o final de março, 19 pessoas, a maioria civis israelenses, morreram em ataques perpetrados por palestinos e árabes israelenses em Israel e Cisjordânia.



Em reação, as forças de segurança israelenses lançaram operações em Israel e na Cisjordânia ocupada, especificamente no norte do distrito de Jenin.



Durante as operações, três agressores árabes-israelenses e um policial foram mortos.



Na Cisjordânia, 35 palestinos morreram, entre eles a jornalista da Al Jazeera Shireen Abu Akleh, que cobria uma operação em Jenin.