EUA impõe novas sanções contra a Coreia do Norte por lançamento de mísseis

Os Estados Unidos impuseram, nesta sexta-feira (27), novas sanções à Coreia do Norte pelos recentes lançamentos de mísseis, depois que Rússia e China vetaram ações contra Pyongyang no Conselho de Segurança da ONU.



O Departamento do Tesouro anunciou que congelou ativos nos Estados Unidos e que criminalizará as transações dos bancos russos Eastern Bank e Bank Sputnik, acusados de colaborar com a Coreia do Norte, e uma empresa de frete ligada à companhia aérea estatal norte-coreana Air Koyo.



Brian Nelson, um alto funcionário do Tesouro, disse que os bancos "forneciam conscientemente serviços financeiros significativos" à República Popular da Coreia (RPDC), nome oficial da Coreia do Norte.



"Os Estados Unidos continuarão a implementar e aplicar sanções enquanto exigem que a RPDC retorne ao caminho diplomático e abandone sua busca por armas de destruição em massa e mísseis balísticos", acrescentou.



Os Estados Unidos e a Coreia do Sul disseram que Pyongyang lançou três foguetes na quarta-feira e acreditam que o país pode estar se preparando para seu primeiro teste nuclear desde 2017.



Washington forçou uma votação sobre sanções contra a Coreia do Norte no Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira, mas sua iniciativa foi vetada pela China e pela Rússia, que argumentaram que tal medida aumentaria as tensões.



A representante dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, acusou Pequim e Moscou de encorajar a Coreia do Norte e anunciou que Washington tomaria medidas unilaterais contra Pyongyang.