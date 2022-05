A desesperada busca por comida nas áreas sitiadas pela Rússia no leste da Ucrânia

Um mineiro no leste da Ucrânia pensou que poderia conter as forças russas bloqueando a última estrada restante em Lysychansk e quase perdeu a vida quando tentou dirigir para o sul para obter comida e remédios.



Artem Ivasenko vive em um porão com seu pai e outros familiares, sob bombardeio incessante.



Esta semana, tanques russos estão tentando reprimir o último bolsão de resistência em uma das duas posições ucranianas a leste e a contraofensiva de Kiev transformou a estrada de Lysychansk em um campo de batalha na guerra que dura mais de três meses.



Mas Ivasenko não recebe as notícias sobre o andamento da ofensiva, já que Lysychansk e a vizinha Severodonetsk estão incomunicáveis e sem eletricidade há semanas.



"A única coisa que sei é o que vejo", disse o homem de 34 anos, iluminado por uma lâmpada alimentada por um gerador, no porão onde mora.



"O que vi foram explosões a 10 ou 15 metros do meu carro na última vez que tentei dirigir por aquela estrada", disse ele.



Ivasenko já aceita a possibilidade de ter que sair da cidade para encontrar mais comida, não importa quem controla a estrada.



"Se são os russos, vou dizer que estou procurando ajuda para pessoas que estão à beira da morte", disse ele, dizendo que tem motivos legítimos para querer passar. "E se eles me matarem, me mataram", disse ele.



- "Arriscar tudo por comida" -



Nesta fase do conflito, a Rússia fez do cerco a Severodonetsk e Lysychansk um objetivo primordial. Com os combates, as tropas russas estão perto de seu objetivo e essas duas cidades industriais só estão ligadas ao resto da Ucrânia pela estrada esburacada e empoeirada, onde até tanques e veículos militares têm dificuldade em avançar.



Para Oleksandr Kozir esta rota é o centro de suas preocupações. Ele é o chefe do centro de distribuição de ajuda de Lysychansk e enfrenta diariamente a angústia de pessoas famintas que estão ficando sem suprimentos.



"As pessoas estão dispostas a arriscar tudo para ter comida e água", disse o homem de 33 anos.



O centro de distribuição de alimentos administrado por Kozir é sustentado por sacos de areia e está quase em ruínas após um ataque de morteiros a prédios vizinhos.



Depois de atender uma mulher preocupada com o destino de sua mãe, que está doente, Kozir sentou-se para contar uma cena que o assombra.



"Alguns bombeiros estavam distribuindo água e foram bombardeados, então pularam para se proteger. Mas as pessoas que esperavam para pegar água não se importaram", lembrou. "Eles precisavam desesperadamente da água", disse ele.



Juntas, Severodonetsk e Lysychansk tinham uma população de 200.000 pessoas antes da guerra. Trabalhadores humanitários acreditam que ainda existam 20.000 pessoas escondidas nos porões de Lysychansk.



Poucos se atrevem a imaginar quantas pessoas podem ser atingidas na pesada ofensiva sobre Severodonetsk.