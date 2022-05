Cerca de 50 civis foram mortos na quarta-feira em um ataque realizado por supostos extremistas islâmicos no leste de Burkina Faso, informou nesta quinta-feira o coronel Hubert Yameogo, governador da região onde ocorreu o massacre.



De acordo com um comunicado enviado pelo governador à AFP, "indivíduos armados não identificados visaram" moradores que tentavam fugir da cidade de Madjoari, sobre a qual os jihadistas impuseram um bloqueio, com um "saldo provisório de cerca de cinquenta mortos".