O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, acusou Pequim de aumentar as tensões com Taiwan e insistiu que seu país não mudou sua política, depois que o presidente Joe Biden disse que Washington defenderia a ilha.



"Nossa política não mudou. O que mudou foi a crescente coerção de Pequim, como se tentasse romper as relações de Taiwan com outros países e bloquear sua participação em organizações internacionais", disse Blinken em um discurso sobre a China.