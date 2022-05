Festas e celebrações durante os quatro dias do Jubileu da rainha

Para comemorar os 70 anos de reinado de Elizabeth II, o Reino Unido celebrará na próxima semana, quatro dias de festas, de desfiles a um show pop, passando por piqueniques e feiras gastronômicas de bairro.



- Quinta-feira 2 de junho -



Mais de 1.200 soldados da guarda real vão desfilar por uma área central de Londres, perto do Palácio de Buckingham, no tradicional "Trooping the Colour" ou "Desfile de Bandeiras", que costuma comemorar o aniversário oficial da rainha todos os anos, embora em 2020 e 2021 tenha sido cancelado por causa da pandemia.



O desfile militar, com músicos e cavalos, retoma uma tradição que remonta a mais de dois séculos. O evento termina com a aparição da família real na varanda do palácio para cumprimentar a multidão e assistir a um sobrevoo de aeronaves militares.



Este ano, apenas membros ativos da realeza aparecerão na varanda, o que significa que o príncipe Harry e sua esposa Meghan não estarão presentes, nem o príncipe Andrew, afastado da vida pública devido a um escândalo sexual.



Mais de 2.800 caldeirões serão acesos em todo o Reino Unido, incluindo nos quatro picos mais altos do país, além das Ilhas do Canal, a Ilha de Man no Mar da Irlanda, os Territórios Ultramarinos Britânicos e 54 cidades da Commonwealth, ou Comunidade Britânica, em cinco continentes.



Nove pontes sobre o rio Tâmisa no centro de Londres, a icônica torre BT da capital e várias catedrais inglesas também serão iluminadas.



- Sexta-feira 3 de junho -



Uma missa em Ação de Graças está planejada na Catedral de São Paulo em Londres por um reinado que quebrou todos os recordes de duração no país.



Para a ocasião, o maior sino de igreja do país, batizado de Grande Paulo e inaugurado em 1882, será tocado excepcionalmente.



Seu mecanismo foi quebrado na década de 1970 e restaurado no ano passado. Desde então, só foi tocado oito vezes e nunca para uma ocasião real.



- Sábado 4 de junho -



Apaixonada por corridas de cavalos, a rainha deve estar presente na 243ª edição da corrida mais prestigiada do país, o Derby, em Epsom Downs.



À noite, cerca de 22.000 pessoas são esperadas para assistir a um grande show pop organizado pela BBC no palácio. Os artistas que se apresentam incluem membros ativos do grupo de rock Queen com Adam Lambert, a lenda americana Diana Ross e Elton John.



Alicia Keys, Nile Rodgers e o tenor italiano Bocelli também participarão deste show musical de duas horas e meia.



- Domingo 5 de junho -



Mais de 70.000 pessoas se inscreveram para organizar feiras gastronômicas de bairro, mas o número final pode ser muito maior, pois são esperados até 10 milhões de participantes.



Centenas dessas celebrações de rua também estão planejadas em toda a Commonwealth e além, do Canadá ao Brasil, da Nova Zelândia ao Japão.



No último dia será a Platinum Jubilee Parade, uma grande marcha pelo centro de Londres. A cavalaria real conduzirá a carruagem dourada, usada para transportar monarcas britânico em sua coroação e atos de jubileu, até o Palácio de Buckingham.



Cerca de 10.000 pessoas participarão de uma representação musical e teatral da transformação da sociedade britânica desde a ascensão da rainha ao trono em 1952.



O desfile terminará com o famoso cantor Ed Sheeran tocando o hino nacional, "God Save the Queen", em frente ao palácio.