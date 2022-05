Congresso de El Salvador prorroga regime de exceção contra grupos criminosos

O Congresso de El Salvador aprovou nesta quarta-feira uma nova prorrogação, por 30 dias, do regime de exceção iniciado em 27 de março para lançar uma ofensiva contra os grupos criminosos, que já levou à prisão de 35 mil pessoas.



O decreto, proposto pelo governo do presidente Nayib Bukele, apontou que "é necessário prorrogar" o regime de exceção, uma vez que persiste "uma onda de insegurança", apesar da prisão de milhares de supostos criminosos. Segundo o ministro da Justiça e Segurança, Gustavo Villatoro, já são 35 mil os detidos.



O regime foi decretado em 27 de março, visando a conter a violência dos grupos criminosos. Em 26 de abril, entrou em vigor uma primeira prorrogação por 30 dias.



O governo Bukele declarou guerra às gangues depois que 87 pessoas foram assassinadas entre 25 e 27 de março. O número de supostos membros de grupos criminosos detidos sob o estado de exceção não tem precedentes nos últimos 30 anos no país centro-americano.