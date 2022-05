Onze recém-nascidos morrem em incêndio em hospital do Senegal

Onze bebês recém-nascidos morreram nesta quarta-feira (25) em um incêndio em um hospital em Tivaouane, no oeste do Senegal, anunciou o presidente do país africano, Macky Sall.



"Acabo de tomar conhecimento, com dor e consternação, do falecimento de 11 recém-nascidos em um incêndio ocorrido no serviço de neonatologia do hospital" público de Tivaouane, disse Sall no Twitter.



O incêndio foi causado por "um curto-circuito e o fogo se propagou muito rapidamente" pelo local, afirmou o prefeito da cidade, Demba Diop. "Três bebês se salvaram", acrescentou.



De acordo com a imprensa local, o hospital foi inaugurado recentemente.



Um incidente similar aconteceu no Senegal em abril, no município de Linguere, quando um incêndio provocou a morte de quatro bebês em um hospital.



O prefeito dessa cidade disse que a origem das chamas foi um problema elétrico no sistema de ar condicionado da área da maternidade, onde havia seis bebês.