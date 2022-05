Seis migrantes morrem em acidente rodoviário no centro do México

Ao menos seis migrantes centro-americanos e cubanos morreram em um acidente rodoviário no estado mexicano de San Luis Potosí, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (25).



O acidente aconteceu perto do município de Mexquitic de Carmona, a cerca de 440 km ao norte da Cidade do México, quando um ônibus de passageiros caiu em um barranco, informou a Proteção Civil de San Luis Potosí informou em sua conta na rede social do Facebook.



Os mortos são quatros mulheres e dois homens, todos eles "imigrantes de Honduras, El Salvador e Cuba", detalhou.



Outras 15 pessoas ficaram feridas e foram transferidas para o Hospital Central da entidade, acrescentou o relatório, sem especificar sua nacionalidade.



Fotos divulgadas nas redes sociais mostram o ônibus capotado na encosta de uma montanha, entre arbustos e pedras, cerca de 30 metros abaixo da estrada.



Dezenas de migrantes da América Central e de outros países atravessam diariamente o México com a intenção de chegar nos Estados Unidos.



Muitos o fazem clandestinamente, sem a documentação necessária. Nos piores casos, escondidos em caminhões onde viajam superlotados e expostos à fome, sede e calor extremo.



No domingo passado, quatro migrantes morreram e outros 16 ficaram feridos quando a caminhonete que viajavam bateu no estado sulista de Chiapas.



Outro episódio trágico ocorreu em 20 de abril em Veracruz (leste), quando um caminhão caiu de uma ponte e causou a morte de uma mulher nicaraguense.



O pior desses eventos ocorreu em dezembro passado, quando um caminhão que transportava 160 migrantes colidiu com uma ponte de pedestres em Chiapas, deixando 56 mortos.