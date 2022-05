Três crianças morrem vítimas das chuvas na Guatemala

Três crianças morreram em uma avalanche em uma comunidade indígena na Guatemala nesta quarta-feira (25) devido às fortes chuvas no país, informou a Proteção Civil.



"Foi registrada uma avalanche de aproximadamente 20 metros de altura que afetou uma casa em uma aldeia em Aguacatán, Huehuetenango (fronteira com o México), que deixou um balanço de três menores mortos", disse o porta-voz da Coordenadora para a Redução de Desastres (Conred), Rodolfo García.



O porta-voz da Conred, a responsável pela Proteção Civil neste país, comentou que entre terça e quarta-feira foram registrados 26 incidentes, entre eles 11 inundações e 7 deslizamentos de terra, além de desmoronamento, rachaduras estruturais e naufrágios que afetaram 102.013 pessoas.



Durante a temporada de chuvas atual, que começou no início de maio, foram 29 incidentes que deixaram um ferido, 136.531 afetados e 1.125 evacuados, segundo a organização.



Em termos de danos nas infraestruturas, estão 400 casas com danos leves, moderados e graves, duas escolas e 23 estradas afetadas, nenhuma destruída, três pontes afetadas e uma destruída.



No ano passado, os incidentes associados às chuvas deixaram cerca de 35 mortos, três desaparecidos, 17 feridos, quase 1,5 milhão de pessoas afetadas e 11.911 evacuadas.



Todos os anos, a temporada de chuvas - que começa no início de maio e costuma durar até novembro - deixa dezenas e até centenas de mortes no país centro-americano, uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas.