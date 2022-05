Massacre no Texas: o que se sabe sobre as vítimas

Xavier Javier López, de 10 anos, foi uma das vítimas (foto: Facebook)

Algumas das crianças tinham acabado de receber prêmios por seu excelente trabalho escolar. Outra criança era conhecida por gostar de dançar. Um aluno foi definido como "o mais doce que eu já conheci".

São algumas das 19 crianças, entre sete e dez anos de idade, assassinadas na última terça-feira (24/05) ao lado de duas professoras em uma escola primária em Uvalde, Texas.

O autor do crime foi identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, morto pela polícia no local do crime.

É o ataque a tiros com mais vítimas em uma escola primária americana desde que 20 crianças e seis adultos foram mortos no colégio Sandy Hook, no Estado de Connecticut, há uma década.

Alguns pais estavam na escola texana horas antes do tiroteio, vendo com orgulho seus filhos segurando certificados de honra em uma cerimônia de premiação. Horas depois, eles tiveram que voltar.

Amerie Jo Garza foi uma das primeiras crianças cuja morte foi confirmada. Ela tinha acabado de comemorar seu aniversário de 10 anos apenas duas semanas atrás.

Ela foi baleada ao tentar telefonar para os serviços de emergência, disse a avó Berlinda Irene Arreola ao jornal digital americano The Daily Beast.

No tuíte abaixo, um repórter mostra que Amerie recebeu um certificado antes de ser morta no ataque.

10-year-old Amerie Jo Garza holds up a school certificate naming her to the honor roll at Robb Elementary School in Uvalde, Texas at 10 a.m. Tuesday. Hours later she would be killed at school. pic.twitter.com/qMO3JSKIFu

— Michael Pegram (@MichaelPNews) May 25, 2022

Amerie era "superextrovertida" e "muito amada pelos professores", acrescentou a avó.

Enquanto isso, um parente escreveu no Facebook: "Por favor, não ache nem por um segundo que tudo está garantido. Abrace sua família. Diga a eles que você os ama".

Xavier Javier López, de 10 anos, era um grande nadador, lembrou sua prima Lisa Garza, de 54 anos.

"Eu era um menino amoroso de 10 anos que aproveitava a vida sem saber que essa tragédia iria acontecer hoje", disse ela.

"Ele estava muito feliz, adorava dançar com os irmãos, com a mãe. Isso afetou a todos nós."

Post abaixo mostra uma foto de Xavier que sua família compartilhou numa cerimônia um pouco antes do ataque.

REST IN PEACE, XAVIER LOPEZ.



We're learning more about the victims of the Uvalde school shooting, and 10-year-old Xavier's family shared this picture of him. His mother attended his awards ceremony at school shortly before the shooting.



Latest updates: https://t.co/VgPBEX9r0Q pic.twitter.com/Ch5VVA9BsP

— WFAA (@wfaa) May 25, 2022

Uziyah Garcia, de 8 anos, foi o "garoto mais doce que eu já conheci", disse seu avô, Manny Renfro.

Renfro lembrou-se da última vez que viu o neto, durante as férias escolares, quando jogaram futebol juntos.

"Ele era um menino muito rápido e podia pegar a bola muito bem", disse seu avô. "Havia certas jogadas que eu fazia que ele lembrava e jogava exatamente como nós as praticamos."

'Pior pesadelo'

Eva Mireles, 44, foi a primeira professora cuja morte foi confirmada. Formada em educação bilíngue e especial, ela lecionava há 17 anos para alunos da quarta série no distrito escolar de Uvalde.

Em uma breve biografia postada no site do distrito, ela escreveu sobre seu amor por corrida e caminhada. Ela também observou que tinha "uma família compreensiva, divertida e amorosa" composta por seu marido, sua filha graduada e seus "três amigos peludos".

De acordo com a imprensa americana, o marido de Mireles, Rubén Ruiz, policial do mesmo distrito escolar, havia simulado uma situação de ataque a tiros na escola de Uvalde apenas dois meses antes.

Sua tia Lydia Martínez Delgado expressou sua dor em um post postado no Facebook, dizendo que estava "furiosa que esses tiroteios continuem acontecendo". Sua prima Cristina Arizmendi Mirelez disse que "é inimaginável... o pior pesadelo".

No tuíte abaixo, a mãe de uma aluna prestou homenagem a Mireles no Twitter dizendo que a professora "acreditou" na filha.

My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words. pic.twitter.com/qMlVoVEUrY

— Audrey (@audreymg0928) May 24, 2022

A segunda professora morta no ataque é Irma García, de 46 anos, que lecionou na escola Robb por 23 anos. Ela foi indicada a professora do ano em seu distrito escolar em 2019. Ela e Mireles trabalharam juntas por cinco anos.

Casada há 24 anos, era mãe de quatro filhos e gostava de fazer churrasco com o marido e ouvir música.

Seu filho disse que um amigo policial que estava no local viu sua mãe protegendo seus alunos quando o atirador abriu fogo, informou a NBC.

Outro membro da família, seu sobrinho John, escreveu nas redes sociais: "Minha tia não resistiu, ela se sacrificou protegendo as crianças de sua turma".

"IRMA GARCIA É O NOME DELA e ela morreu como uma HEROÍNA. Ela era amada por muitos e fará muita falta."

As identidades de outras vítimas que foram confirmadas ao longo das horas:

O pai de Ellie Garcia disse que sua filha, de 10 anos, era "uma boneca e a mais feliz de todas".

disse que sua filha, de 10 anos, era "uma boneca e a mais feliz de todas". A mãe de Jaliah Nicole Silguero disse em um post no Facebook que estava inconsolável. "Voe alto menina", escreveu Verónica Luevanos.

disse em um post no Facebook que estava inconsolável. "Voe alto menina", escreveu Verónica Luevanos. Jayce Carmelo Luevanos , que aparentemente é primo de Jaliah com base em fotos compartilhadas pela família, foi reconhecido como vítima por sua tia. "Ainda não consigo acreditar que nunca mais veremos você", escreveu ela no Facebook.

, que aparentemente é primo de Jaliah com base em fotos compartilhadas pela família, foi reconhecido como vítima por sua tia. "Ainda não consigo acreditar que nunca mais veremos você", escreveu ela no Facebook. A aluna da quarta série Tess Marie Mata foi reconhecida como uma das vítimas por sua irmã, que a descreveu como um "anjo precioso".

foi reconhecida como uma das vítimas por sua irmã, que a descreveu como um "anjo precioso". O nome de Nevaeh Bravo foi confirmado por sua prima, que disse que a estudante estava "voando alto" e pediu que as pessoas continuassem a orar pela família.

foi confirmado por sua prima, que disse que a estudante estava "voando alto" e pediu que as pessoas continuassem a orar pela família. Parentes de Alexandria Aniyah "Lexi" Rubio confirmaram sua morte nas redes sociais. Sua prima a descreveu como uma "luz brilhante na vida de todos".

confirmaram sua morte nas redes sociais. Sua prima a descreveu como uma "luz brilhante na vida de todos". Um parente de Makenna Lee Elrod postou que ela estava entre as vítimas, depois que o pai de Makenna disse que sua filha estava desaparecida.

postou que ela estava entre as vítimas, depois que o pai de Makenna disse que sua filha estava desaparecida. Um primo de Maite Rodríguez confirmou sua morte no Facebook, chamando Maite de "anjo lindo".

confirmou sua morte no Facebook, chamando Maite de "anjo lindo". A estudante da terceira série Annabell Guadalupe Rodriguez também foi morta, disseram familiares à KHOU, uma estação de televisão afiliada à CBS.

