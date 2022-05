Familiares de ex-líder birmanesa Aung San Suu Kyi apresentam denúncia contra junta militar na ONU

Familiares da ex-líder birmanesa Aung San Suu Kyi apresentaram, nesta quarta-feira (25), uma denúncia contra a junta militar a um grupo de trabalho da ONU, alegando um "sequestro judicial" desde o golpe de Estado de fevereiro de 2021.



"Sob a iniciativa do filho e dos familiares de Aung Sang Suu Kyi, os advogados especializados em direitos humanos François Zimeray e Jessica Finelle apresentaram hoje uma declaração contra a junta militar birmanesa ao Grupo de Trabalho sobre a Detenção Arbitrária da ONU", afirmaram em nota.



Os advogados lembram que a ex-líder "foi privada de liberdade de forma contínua e ilegal pela junta militar em um local desconhecido desde 1º de fevereiro de 2021".



Na denúncia, à qual a AFP teve acesso, afirmam que "sua detenção foi ilegal em todos os aspectos, carece de qualquer fundamento legal e os tribunais da junta violam as regras mais fundamentais do direito a um julgamento justo".



Suu Kyi, de 76 anos, foi condenada no final de abril em virtude da lei anticorrupção a outros cinco anos de prisão, durante um processo denunciado como político pela comunidade internacional.



Ele já havia sido condenada a seis anos de prisão por incitação contra os militares, violar as regras contra a covid-19 e contrariar uma lei de telecomunicações.



Suu Kyi, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1991, está detida desde o golpe de Estado militar de 1º de fevereiro de 2021, que encerrou uma década de transição democrática em Mianmar.



Ela é acusada de diversas infrações (violação de uma lei sobre os segredos de Estado que data da época colonial, fraude eleitoral, sedição, corrupção e outros) e corre o risco de ser condenada a décadas de prisão.



"Ela é julgada por meio de pretextos muito chocantes e é mantida incomunicável. Estamos à beira de um desaparecimento forçado. Não sabemos onde está. Só reaparece de vez em quando durante os julgamentos. É um sequestro judicial", denunciou o advogado Zimeray.