Um dos principais diplomatas do governo da Rússia exigiu nesta quarta-feira o fim das sanções contra Moscou para evitar uma crise alimentar mundial devido à interrupção das exportações ucranianas de cereais desde o início da ofensiva russa.



"A resolução do problema alimentar requer um ponto de vista compreensivo, que implica sobretudo o fim das sanções contra as exportações russas e as transações financeiras", disse Andrei Rudenko, vice-ministro das Relações Exteriores.



Ele também exigiu que Kiev "retire as minas" dos portos do Mar Negro para que os navios possam exportar cereais. O diplomata afirmou que a Rússia está disposta a "garantir um corredor humanitário" para as embarcações.



Antes da guerra, a Ucrânia era o quarto exportador mundial de milho e o terceiro de trigo.



O conflito interrompeu o comércio e a agricultura. A Rússia é acusada pela Ucrânia e os países ocidentais de impedir as exportações de grãos pelo Mar Negro, o que aumenta o risco de uma grave crise alimentar global.