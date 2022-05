Zelensky lamenta falta de unidade dos países ocidentais diante da guerra na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, lamentou nesta quarta-feira a falta de "unidade" que, em sua opinião, os países ocidentais demonstram diante da guerra na Ucrânia, três meses após o início da invasão russa.



"Minha pergunta é: há unidade (dos países ocidentais) na prática? Eu não a vejo", lamentou em uma videoconferência durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, antes de afirmar que o país "precisa do apoio de uma Europa unida".



"Há unidade sobre a adesão de Suécia e Finlândia à Otan? Não. Então, o Ocidente está unido? Não", afirmou o presidente ucraniano.



"Teremos vantagem sobre a Rússia quando estivermos todos verdadeiramente unidos", acrescentou.



O presidente ucraniano agradeceu mais uma vez a ajuda financeira e militar prestada pelo presidente americano Joe Biden, mas insistiu na necessidade de um apoio mais claro da Europa.



"Estamos no continente europeu e precisamos do apoio de uma Europa unida", insistiu, antes de criticar a posição do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, hesitante sobre um embargo europeu ao petróleo russo.



"Algo não vai bem na Hungria", disse.