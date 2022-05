Coreia do Norte lança três mísseis balísticos após viagem de Biden à Ásia

A Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira (noite de terça, 24, no Brasil) três mísseis balísticos em direção ao Mar do Japão, após o encerramento da viagem a Coreia do Sul e Japão do presidente americano, Joe Biden.



O Estado-maior Conjunto da Coreia do Sul informou em nota que "havia detectado por volta das 06h (locais, 18h de Brasília), 06h37 e 06h42 os disparos de mísseis balísticos da região de Sunan", na capital norte-coreana, Pyongyang.



O serviço da guarda costeira japonesa advertiu para o lançamento de "um possível míssil balístico" norte-coreano e pediu a seus navios que se mantivessem distantes de objetos caídos na água.



O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse à imprensa que seu governo estava tentando confirmar a informação sobre o ocorrido.



O novo presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, presidirá um encontro do Conselho de Segurança pela manhã para abordar estes lançamentos, anunciou seu gabinete.



Yoon, empossado no cargo este mês, defendeu endurecer a política de Seul para o vizinho comunista do norte, após cinco anos de diplomacia frustrada de seu antecessor, Moon Jae-in.



Os disparos desta quarta se somam a uma série recorde de testes militares de Pyongyang este ano, que inclui o lançamento de um míssil balístico intercontinental em pleno alcance pela primeira vez desde 2017.



Além disso, ocorre logo após a primeira viagem de Biden à Ásia como presidente, realizada sob a sombra de um possível teste nuclear chefiado por Kim Jong Un.



- Estados Unidos "preparados" -



Durante sua estada em Seul, Biden e Yoon Suk-yeol concordaram em "estabelecer conversações com vistas a ampliar o alcance e a escala dos exercícios e treinamentos militares conjuntos" diante da "ameaça que representa" a Coreia do Norte.



Antes de se despedir no domingo da capital sul-coreana com destino ao Japão, Biden afirmou que os Estados Unidos estavam "preparados para qualquer coisa que a Coreia do Norte fizer".



Perguntado se tinha uma mensagem ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, respondeu com um lacônico: "Olá. Ponto final".



Nos últimos meses, o líder norte-coreano tem defendido em várias ocasiões acelerar seu programa para modernizar seu exército e seu arsenal, dotado de armas nucleares.



Apesar do forte surto de covid registrado recentemente no país empobrecido e isolado, novas imagens de satélite mostraram que a Coreia do Norte havia reativado a construção de um reator nuclear.



Tanto a Coreia do Sul quanto os Estados Unidos têm advertido recentemente que o país comunista, sujeito a sanções internacionais por seu programa armamentício e nuclear, preparava um novo teste atômico.



Antes da visita de Biden, a Coreia do Sul afirmou que os preparativos tinham sido concluídos e que Pyongyang só estava esperando o momento adequado para realizá-lo.